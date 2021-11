Armênia e Azerbaijão concordam em aliviar tensões

O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, e o presidente azerbaijani, Ilham Aliev, concordaram nesta sexta-feira (26), durante uma reunião na Rússia, em diminuir as tensões e resolver suas disputas após a guerra que seus países enfrentaram em 2020.



Após um diálogo patrocinado pelo presidente russo, Vladimir Putin, em Sochi, os dois líderes concordaram em trabalhar na demarcação de sua fronteira comum e restabelecer suas conexões terrestres.



"Concordamos em várias questões que, em minha opinião, são essenciais", disse Putin durante uma coletiva de imprensa conjunta, elogiando um diálogo "construtivo".



"A primeira delas é a criação, antes do final do ano, de mecanismos de demarcação e delimitação da fronteira entre os dois Estados", declarou.



A fronteira entre os dois países foi palco de vários episódios violentos desde o estabelecimento de um cessar-fogo em novembro de 2020, que encerrou uma guerra de seis semanas em que 6.500 pessoas morreram.



O episódio mais violento ocorreu há menos de duas semanas e resultou na morte de seis soldados armênios e sete militares do Azerbaijão. O governo armênio acusou seu vizinho de realizar incursões em seu território.



Segundo Putin, os líderes também concordaram em "desbloquear corredores de transporte" entre os dois países, tanto por trem quanto por rodovia.



Além disso, o presidente russo especificou que representantes dos três países se reunirão novamente na próxima semana em Moscou para finalizar essa decisão.



Anteriormente, o presidente russo havia instado seus homólogos a "reconstruir os laços e desenvolvê-los no futuro".



Putin encorajou Aliev e Pachinian, que se encontraram pela última vez em janeiro, a manter contatos mais diretos.



"Quanto mais contatos, inclusive diretos, melhor", afirmou.