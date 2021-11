O México cancelou nesta sexta-feira(26) um acordo de isenção de vistos com o Brasil e vai exigir esta autorização de cidadãos brasileiros, após descobrir que o benefício foi utilizado para trabalhar ilegalmente em território mexicano ou para tentar atravessar para os Estados Unidos.



"Os cidadãos da República Federativa do Brasil que pretendem entrar no país como visitantes (...) devem solicitar o visto nos termos das disposições legais aplicáveis", diz o jornal oficial do governo mexicano.