Bolsa de Valores de São Paulo sofre forte queda em meio à temores sobre nova variante do coronavírus

A Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda acentuada de 4% nesta sexta-feira(26), em meio a temores do mercado sobre a possível chegada de uma nova variante do coronavírus detectada no sul da África.



Por volta das 15h40 (horário de Brasília), o principal índice do Ibovespa caiu 3,3%, para 102.356 pontos, após registrar brevemente uma queda de 4%, reação semelhante à dos mercados internacionais, depois que cientistas sul-africanos alertaram para uma nova variante do coronavírus, potencialmente mais contagiosa e com múltiplas mutações.



"O mercado está com receio que esta nova Cepa provoque novos fechamentos das economias e afete a retomada econômica", disse à AFP o analista Eliel Lins, sócio-fundador da Mundo Investimentos.



"A bolsa está seguindo a aversão ao risco global, decorrente da nova variante da covid sul-africana, que está levando alguns países a fecharem as fronteiras para evitar a propagação da nova cepa, com isso, as bolsas mundiais estão operando em queda no dia de hoje", acrescentou.



Nesta sexta-feira, a Anvisa recomendou ao governo federal a proibição da entrada de estrangeiros de seis países do sul da África.



Vários países - incluindo Reino Unido, Itália, Alemanha e França - decidiram fechar as fronteiras aos viajantes de várias nações do sul da África, após o anúncio da descoberta da variante B.1.1.529 na região na quinta-feira.



A Anvisa também pediu a suspensão temporária da "autorização de desembarque no Brasil para estrangeiros que transitaram por esses países nos últimos 14 dias" e da quarentena para os brasileiros que retornarem da região.



O Brasil soma mais de 610.000 mortes por coronavírus, o segundo maior número depois dos Estados Unidos, mas a situação da saúde melhorou depois que o país conseguiu vacinar totalmente 61% dos 213 milhões de habitantes.



Os cientistas não sabem se a nova variante pode diminuir a eficácia das vacinas.



O analista Leandro Gabiati destaca, no entanto, que "as perdas de hoje podem ser recuperadas quando surgirem novas informações nos próximos dias" sobre a nova variante.