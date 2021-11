Manifestantes e policiais se enfrentam em protesto contra o desvio de um rio no Irã

A polícia iraniana e manifestantes entraram em confronto nesta sexta-feira(26) em Isfahan, no centro do país, em um protesto contra o escoamento de um rio, informaram as agências Fars e Isna.



Entre 300 e 500 manifestantes se reuniram no leito do rio Zayandeh-Rud para protestar, como nos dias anteriores, contra o seu esvaziamento, principalmente devido à seca.



A polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes, que responderam atirando pedras, quebrando as janelas de uma ambulância e ateando fogo em uma motocicleta policial e outros objetos, segundo a agência Fars.



O rio Zayandeh-Rud, que atravessa a terceira maior cidade do Irã, está seco desde 2000, exceto por alguns curtos períodos.



A seca é uma das principais causas, mas os agricultores relatam que as autoridades desviaram seu curso para abastecer a província vizinha de Yazd e que isso teria acelerado o processo.



Na quinta-feira, =agricultores da região de Isfahan e autoridades foi fecharam um acordo para a distribuição de 50 milhões de metros cúbicos de água, segundo a Fars.



O Irã vive há anos uma seca crônica, com enchentes regulares causadas pelo endurecimento do solo e chuvas frequentemente violentas.