Álbum '30' de Adele bate mais um recorde

A britânica Adele fez uma rara dobradinha na sexta-feira (26) ao liderar as paradas de singles e álbuns mais vendidos do Reino Unido com seu aguardado "30", lançado por uma semana, e single "Easy on Me".



The Official Charts Company anunciou que "30" - o primeiro álbum da diva pop em seis anos - vendeu 261.000 cópias esta semana, tornando-se o álbum mais vendido em sua semana de lançamento em 2021.



"30" é o quarto álbum da premiada cantora no topo das paradas do Reino Unido. Seus álbuns anteriores "25", "21" e "19" fizeram um retorno forte nas paradas esta semana, alcançando os números 15, 18 e 31, respectivamente.



A artista de 33 anos também liderou a parada de singles pela sexta semana consecutiva com sua faixa "Easy On Me", batendo seu recorde pessoal com a música "Someone Like You", que permaneceu no topo das listas por cinco semanas.



Das doze canções que compõem "30", mais duas entraram na parada de singles esta semana, com "Oh My God" em segundo lugar e "I Drink Wine" em quarto lugar.



O título do álbum, "30", é uma referência à idade de Adele quando ela começou a gravá-lo três anos atrás, quando a vida da cantora de "Hello" estava um caos, entre seu divórcio e a repentina desaceleração em sua carreira.



A londrina que vive em Los Angeles recentemente falou em entrevista com a revista Vogue sobre como esse novo álbum pessoal foi diferente dos outros para ela.