Novo encarregado da embaixada dos EUA assume em meio à relação tensa com El Salvador

O encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos em El Salvador, Brendan O'Brien, anunciou nesta sexta-feira (26) que assume a "liderança" da sede diplomática, em um momento em que a relação com o governo salvadorenho está tensa.



"É uma honra assumir a liderança da embaixada", escreveu O'Brien no Twitter, após assumir o cargo da última encarregada de negócios Jean Manes, que o tomou de forma interina em junho.



O'Brien esteve à frente da embaixada como encarregado de negócios entre janeiro e junho, depois que, a partir da mudança de governo em Washington em janeiro passado, o embaixador nomeado pelo ex-presidente Donald Trump deixou o cargo.



O diplomata indicou que sua ideia à frente da sede diplomática é "continuar impulsionando os vínculos" entre Estados Unidos e El Salvador" e "seguir trabalhando" nos programas que os Estados Unidos financiam no país.