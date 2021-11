Anvisa aconselha limitar entradas no país devido à nova variante

A agência reguladora de saúde brasileira, Anvisa, recomendou nesta sexta-feira(26) ao governo que proíba a entrada de estrangeiros de seis países do sul da África, onde uma nova variante do coronavírus foi detectada.



"Considerando o impacto epidemiológico que a nova variante pode ter no cenário mundial (...) recomenda-se a suspensão imediata de todos os voos da África do Sul, Botsuana, Eswatini (ou Suazilândia), Lesoto, Namíbia e Zimbábue", disse a Anvisa em uma nota técnica.



A agência também recomendou a "suspensão temporária da autorização de desembarque no Brasil para estrangeiros que transitaram por esses países nos últimos 14 dias" e a quarentena para os brasileiros que retornam daquela região da África.



Cabe ao governo de Jair Bolsonaro decidir se implementará ou não essas recomendações.



A variante B.1.1.529, potencialmente muito contagiosa e com múltiplas mutações, foi detectada na África do Sul, conforme anunciado na quinta-feira por um grupo de cientistas do país, que desconhecem a eficácia das vacinas contra ela.



Após o anúncio, vários países - incluindo Reino Unido, Itália, Alemanha e França - decidiram fechar as portas aos viajantes de várias nações do sul da África.



A Organização Mundial da Saúde (OMS), entretanto, não aconselha esse tipo de medida no momento. "Levará várias semanas para entender o impacto desta variante", disse o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, nesta sexta-feira.



"Nesta fase, a aplicação de restrições de viagens não é recomendada", acrescentou.



O Brasil acumulou mais de 600 mil mortes desde o início da pandemia, o segundo país com mais mortes em números absolutos, depois dos Estados Unidos.



A situação melhorou nos últimos meses, após um forte avanço na campanha de vacinação. Com 61% dos 213 milhões de habitantes totalmente vacinados, a média diária de mortes caiu de 3.000 em abril para pouco mais de 200 na última semana.