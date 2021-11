Arcebispo de Paris apresenta demissão ao papa por comportamento 'ambíguo' com mulher

O arcebispo de Paris, Michel Aupetit, ofereceu ao papa Francisco sua demissão, informou a diocese de Paris, que admitiu que o prelado se comportou de forma "ambígua" com uma mulher em 2012 após revelações da imprensa que atribuem uma relação entre eles.



Aupetit "propôs ao papa apresentar sua demissão em uma carta enviada esta semana", disse à AFP a diocese de Paris, confirmando uma informação do Le Figaro. Apenas o pontífice argentino pode decidir se aceita ou rejeita o pedido.



Em 2012, "teve um comportamento ambíguo com uma pessoa muito presente próxima dele", acrescentou a fonte.



Na quarta-feira, o jornal Le Point afirmou em seu site que o arcebispo teve uma relação íntima e consentida este ano com uma mulher, referindo-se a um e-mail que teria enviado por engano e que não deixava dúvidas.



Não se tratava "de uma relação amorosa" ou de uma "relação sexual", afirmou a diocese nesta sexta-feira à AFP. "Então, confiou em sua hierarquia".



"Reconheço que meu comportamento com ela pode ter sido ambíguo, dando a entender assim a existência de uma relação íntima e de relações sexuais entre nós, o que nego energicamente", disse Aupetit ao jornal Le Point.



A solicitação de demissão "não é uma confissão de culpa, é um gesto de humildade", afirmou a diocese, que acrescentou que o gesto de Aupetit hoje em dia pode incomodar os católicos de seu distrito.



Essa demissão chega em um contexto de escândalo para os católicos franceses, depois que uma comissão independente estimou em outubro que padres e religiosos abusaram de cerca de 216.000 menores na França entre 1950 e 2020.