EUA e aliados pedem ao exército de Mianmar que acabe com a violência

Estados Unidos, Reino Unido e vários países aliados pediram nesta sexta-feira (26) ao exército de Mianmar para "acabar com a violência imediatamente", preocupados com informações de novas "atrocidades" cometidas pelos militares que tomaram o governo do país em fevereiro.



"Reafirmamos nossa profunda preocupação com os relatórios de violações dos direitos humanos em andamento por parte das forças de segurança de Mianmar em todo o país", disseram em uma declaração conjunta esses dois países junto com Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Noruega e Nova Zelândia.



O texto cita "informações credíveis de violência sexual e tortura, particularmente no estado de Chin", no oeste do país, assim como nas regiões de Sagaing e Magwe, no centro.



"No estado de Chin, foi informado que o exército incendiou casas, igrejas e um orfanato na cidade de Thantlang, e atacou organizações humanitárias", disseram os representantes dos países aliados.



Nesse sentido, citam "denúncias" de ataques militares com armas pesadas, "incluindo bombardeios e ataques aéreos", assim como a "mobilização de milhares de tropas para acompanhar o que as forças de segurança chamam de operações antiterroristas, mas que afetam de forma desproporcional a população civil".



Segundo esses governos, a situação atual e os relatórios da ONU "levantam sérias preocupações sobre os riscos de violência e atrocidades iminentes".



"Fazemos um apelo à comunidade internacional para que suspenda todo o apoio operacional ao exército, para deter todas as transferências de armas" e toda "assistência técnica" aos militares, dizem. "Incentivamos a comunidade internacional a trabalhar unida para prevenir futuras atrocidades em Mianmar".



Mianmar mergulhou no caos desde o golpe militar de fevereiro, que foi acompanhado de uma feroz repressão contra opositores e a população civil.