O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, visitou nesta sexta-feira um centro de abrigo para migrantes perto da fronteira com a Polônia, em plena crise entre os países ocidentais e Minsk, acusado de ter orquestrado uma crise migratória para desestabilizar a Europa.



"Migrantes cercaram o presidente e o receberam com aplausos", afirmou a agência estatal Belta, que também publicou uma foto de Lukashenko com funcionários da Cruz Vermelha.