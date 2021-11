Israel detecta caso da nova variante de covid descoberta na África do Sul

O ministério da Saúde de Israel anunciou nesta sexta-feira (26) a detecção de um caso da nova variante de covid-19 descoberta na África do Sul e que, segundo os cientistas, se propaga rapidamente.



"A variante descoberta nos Estados do sul da África foi identificada em Israel. Trata-se de uma pessoa que veio de Malauí", afirmou o ministério, que teme outros dois casos de pessoas que chegaram do exterior e já estão confinadas.



As três pessoas já estavam vacinadas contra o coronavírus, informou o ministério em um comunicado.



O primeiro-ministro Naftali Bennett convocou uma reunião de emergência com autoridades da área da saúde para examinar a situação e os riscos.



O governo israelense incluiu em sua lista vermelha sanitária África do Sul, Lesoto, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, Namíbia e Eswatini (ex-Suazilândia) após o anúncio da descoberta da nova variante.



A variante é identificada como B.1.1.529 e parece ser muito contagiosa, de acordo com cientistas sul-africanos. Não se sabe se as vacinas que estão sendo aplicadas são eficazes contra a nova cepa.