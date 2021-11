Governo decreta toque de recolher noturno na capital das Ilhas Salomão

O governador geral adas Ilhas Salomão anunciou nesta sexta-feira (26) um toque de recolher noturno em Honiara, a capital do arquipélago, após o terceiro dia de protestos violentos no país.



"Um toque de recolher diário foi decretado em Honiara de 19H00 às 6H00, a partir de 26 de novembro, por tempo indeterminado", anunciou o governador geral, David Vunagi.



Nesta sexta-feira, milhares de manifestantes prosseguiram, pelo terceiro dia consecutivo, com saques e incêndios de edifícios em Honiara.



A polícia usou gás lacrimogêneo e deu tiros de alerta para dispersar um grupo de manifestantes que pretendia seguir até a residência do primeiro-ministro Manasseh Sogavare.



A comunidade chinesa virou alvo dos protestos contra o governo de Sogavare, que em 2019 mudou o reconhecimento diplomático de Taiwan para a China comunista.