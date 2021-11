Polícia turca dispara gás lacrimogêneo contra mulheres manifestantes

A polícia turca disparou gás lacrimogêneo nesta quinta-feira (25) contra várias centenas de mulheres que protestavam em Istambul para denunciar a violência sexista e a retirada da Turquia de um tratado internacional que protege as mulheres.



As manifestantes exibiram faixas com os dizeres "Vamos lutar até conseguir o que queremos", pedindo ao governo do presidente Recep Tayyip Erdogan que volte à Convenção de Istambul, segundo jornalistas da AFP. Outros cartazes diziam: "Não se cale diante da violência masculina".



A Turquia abandonou oficialmente o tratado internacional em julho, o primeiro a estabelecer padrões juridicamente vinculativos para conter a violência sexista.



Conservadores do partido governista AKP dizem que o tratado incentiva a homossexualidade e ameaça a estrutura familiar tradicional.



As manifestantes queriam marchar na Rua Istiklal, uma das vias mais conhecidas de Istambul.



Um total de 345 mulheres foram assassinadas desde o início do ano na Turquia, de acordo com a plataforma We Will Stop Feminicide. Em 2020, foram 410 mortes.