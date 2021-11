Ecologista Annalena Baerbock será primeira mulher a chefiar a diplomacia alemã

A copresidente dos Verdes alemães, Annalena Baerbock, será a nova ministra das Relações Exteriores da Alemanha, tornando-se, assim, a primeira mulher a ocupar o cargo, anunciou seu partido na noite desta quinta-feira (25).



A ambientalista, que foi candidata de seu partido à chancelaria nas passadas eleições legislativas, assumirá a função no começo de dezembro, no âmbito da coalizão governamental formada na quarta-feira com os social-democratas e os liberais.



Os Verdes também anunciaram que seu outro co-presidente, Robert Habeck, comandará um "superministério", que abrangerá Clima e Economia.



Annalena Baerbock substituirá no ministério das Relações Exteriores o social-democrata Heiko Maas. Aos 40 anos e mãe de dois filhos, ela será a pessoa mais jovem a ocupar o cargo na história da Alemanha.



Durante a recente campanha eleitoral, a ambientalista tinha prometido dar um novo impulso à diplomacia alemã, especialmente ao adotar um tom mais firme perante Rússia e China.



Esta jurista especializada em direito internacional considera que "outra visão dos regimes autoritários" é "um assunto-chave" para o futuro governo, "para nossa segurança e para nossos valores".