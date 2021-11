Portugal volta a impor restrições para frear a covid-19

Portugal, país com um dos índices de vacinação contra a covid-19 mais altos do mundo, anunciou nesta quinta-feira (25) medidas para conter o aumento dos contágios pela doença, incluindo uma semana de restrições após as festas de fim de ano.



"Estamos vendo uma piora da situação sanitária", disse o primeiro-ministro português, António Costa, durante coletiva de imprensa após um conselho de ministros.



"É o momento adequado para adotar novas medidas" porque "entramos em uma fase de risco elevado", destacou.



A partir de 1º de dezembro, o governo recomenda o trabalho remoto, as máscaras voltarão a ser obrigatórias em ambientes fechados e o passaporte sanitário será exigido em restaurantes e hotéis.



Além disso, será exigido um exame negativo de covid para ir a eventos culturais ou esportivos, visitar residências de idosos ou entrar em bares e boates.



Quanto às viagens, será exigido um exame negativo para os passageiros de todos os voos com Portugal como destino.



Após as festas de fim de ano, de 2 a 9 de janeiro, o trabalho remoto voltará a ser obrigatório, as férias escolares serão prorrogadas e bares e boates terão que fechar.



Apesar de ter 87% de sua população totalmente vacinada, Portugal observa um forte aumento de infecções por covid-19.



Na quinta-feira, o país registrou 3.150 novos casos em 24 horas, segundo o último boletim das autoridades sanitárias, o nível mais alto em quase quatro meses.