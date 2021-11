Aumenta para 52 número de mortos em acidente em mina na Sibéria

O balanço do acidente registrado em uma mina na Sibéria, na Rússia, subiu nesta sexta-feira (25) para 52 mortos, reportaram agências de notícias russas, citando uma fonte dos serviços de resgate.



"Segundo informações preliminares, ninguém sobreviveu na mina. Cinquenta e duas pessoas morreram", declarou a fonte, citada pela agência oficial TASS.



As agências RIA Novosti e Interfax também difundiram esta declaração, destacando que entre os mortos estão 46 mineiros e 6 socorristas.



O balanço inicial das autoridades reportava 14 mortos, entre eles 11 mineiros e três membros das equipes de resgate, assim como 35 mineiros e três socorristas desaparecidos.



O acidente ocorreu às 22h35 de quarta-feira na minha de Listvyazhnaya, na cidade de Gramoteino, na região siberiana de Kemerovo, que conta com muitas minas de carvão.



As operações de buscas, que duraram toda a manhã, foram suspensas à tarde devido a riscos de explosão.