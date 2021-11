Iraque programa dois novos voos para repatriar migrantes de Belarus

O Iraque anunciou, nesta quinta-feira (25), que organizou dois voos extras para repatriar parte dos migrantes que se encontram na fronteira entre Belarus e Polônia, uma semana depois de ter repatriado quase 400 pessoas, principalmente curdos iraquianos.



O Ministério do Transporte vai operar "dois voos excepcionais nesta quinta-feira à noite para retirar os cidadãos iraquianos bloqueados na fronteira entre Belarus e Polônia", informaram as autoridades em um comunicado.



Dois aviões decolaram do aeroporto internacional de Bagdá rumo a Minsk, acrescenta o comunicado, que não especificou quantas pessoas serão repatriadas.



Um primeiro avião com 185 pessoas deve pousar depois de meia-noite em Erbil e, de lá, viajar até Bagdá, explicou à AFP Lawk Ghafuri, responsável das autoridades do Curdistão para a imprensa. Essa região autônoma trabalha em coordenação com as autoridades federais para organizar a repatriação.



Desde o verão, milhares de pessoas que tentam chegar à Europa ocidental se encontram bloqueadas na fronteira entre Belarus e Polônia.



Segundo a mídia polonesa, ao menos doze delas teriam morrido dos dois lados da fronteira.



O Ocidente acusa o governo de Belarus de ter provocado essa crise migratória, entregando vistos, em represália pelas sanções impostas contra o Executivo de Alexander Lukashenko pelos países ocidentais. Belarus nega as acusações e critica os países da União Europeia por não receberem os migrantes.