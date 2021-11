Cuba inaugura centro para perpetuar pensamento de Fidel Castro

Cuba inaugura nesta quinta-feira (25) um centro para preservar a obra e o pensamento de Fidel Castro, no quinto aniversário de sua morte, cujas comemorações iniciaram na noite de quarta-feira, com uma vigília liderada pelo presidente Miguel Díaz-Canel.



"No escritório de Fidel no Palácio da Revolução tudo está como ele deixou em seu último dia ali. Tento imaginá-lo em meio às duras batalhas de tantos anos desafiantes. Me inspira, me emociona. Y sigo lutando", escreveu Díaz-Canel no Twitter.



Na escadaria da Universidade de Havana, centenas de estudantes se reuniram na noite de quarta-feira, sob forte chuva, para lembrar com música, dança e palavras o líder da Revolução Cubana.



O Centro Fidel Castro Ruz será inaugurado hoje, dia "em que se comemora o quinto aniversário do desaparecimento físico do líder histórico da Revolução Cubana", anunciou o jornal oficial Granma.



Castro liderou a revolução contra a ditadura de Fulgencio Batista, que triunfou em 1959 para instaurar um regime socialista que ainda perdura, sob a Presidência de Díaz-Canel.



Fidel adoeceu em 2006, cedendo o poder a seu irmão Raúl, atualmente aposentado com 90 anos, e faleceu em 25 de novembro de 2016, após lutar contra uma enfermidade por 10 anos.



Um mês após sua morte, o Parlamento cubano aprovou a lei 123 que proíbe a utilização de seu nome "para batizar instituições, praças, parques, avenidas, ruas e outros lugares públicos, assim como em qualquer tipo de condecoração, reconhecimento ou título honorífico".



Tampouco é permitido "utilizar sua figura para erguer monumentos, bustos, estátuas, faixas comemorativas e outras formas similares de homenagem".



Cumprindo o desejo de Fidel, em Cuba não há estatuas, nem ruas ou parques em sua homenagem, mas sua imagem está presente no país de diversas formas.



Como única exceção, a lei permite "o emprego de seu nome para denominar alguma instituição, que conforme a lei, seja constituída para o estudo e a difusão de seu pensamento e obra".



Com forte carisma, a liderança de Fidel foi criticada por seus adversários, que o acusavam de culto à personalidade.