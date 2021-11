Mario Vargas Llosa é eleito membro da Academia Francesa

A Academia Francesa anunciou nesta quinta-feira (25) a eleição do escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa como novo membro, o primeiro autor de língua estrangeira a ingressar na instituição histórica fundada em 1635.



Vargas Llosa também é membro da Real Academia Espanhola desde 1994.



Aos 85 anos, sua entrada no templo das letras francesas é ainda mais excepcional, já que desde 2010, as regras são que os candidatos devem ter menos de 75 anos.



Na história da Academia Francesa houveram escritores bilíngues, como o argentino Héctor Bianciotti (1930-2012), que publicou parte de sua obra em espanhol. Mas Vargas Llosa é o primeiro a entrar sem ter escrito diretamente em francês.



Vargas Llosa foi eleito com 18 votos a favor. Ele assume a cadeira deixada vaga por Michel Serres, acadêmico falecido em 2019.