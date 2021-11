Roubos-relâmpagos aterrorizam lojas dos Estados Unidos

Eles aparecem de repente, assaltam uma loja em poucos minutos e escapam em carros: as marcas de luxo estão indefesas diante de uma onda de roubos-relâmpagos nos Estados Unidos antes das festas de fim de ano.



No mais chocante dos roubos recentes, quase de 80 homens mascarados em 25 carros assaltaram no sábado uma loja de departamentos Nordstrom em Walnut Creek, leste de São Francisco, Califórnia, levando mercadorias de luxo do primeiro andar e escapando em alguns minutos.



O roubo ocorreu um dia depois que 40 pessoas saquearam em segundos uma loja da Louis Vuitton na Union Square de São Francisco.



E perto de Chicago, atingido por uma série de roubos semelhantes, uma gangue de 14 criminosos invadiu outra loja da Louis Vuitton no subúrbio de Oak Brook, levando mais de US$ 100.000 em bolsas e roupas. Foi o terceiro ataque a uma loja da Vuitton na área de Chicago em um mês.



Os varejistas de todo o país estão tomando precauções contra possíveis falsificações, já que o tamanho das gangues e o planejamento das ações tornam sua prisão muito difícil.



"O nível de roubos organizados que estamos testemunhando é simplesmente inaceitável", disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom, na terça-feira.



"As lojas e os compradores devem se sentir seguros ao fazer suas compras de Natal", comentou.



Os roubos acontecem em um momento importante no calendário de compras dos Estados Unidos: o Dia de Ação de Graças é celebrado nesta quinta-feira, e a "Black Friday" um dia depois, marca o início tradicional da frenética temporada de compras natalinas.



Newson ordenou que uma força especial dentro da Patrulha Rodoviária da Califórnia trabalhasse com a polícia local para resolver o problema.



Apesar disso, o número de roubos aumentou: uma gangue de quase 40 ladrões roubou uma joalheria recentemente em Hayward, perto de São Francisco.



Perto de Oakland, uma loja de roupas casuais também foi varrida: o vídeo de segurança mostra mais de 30 homens mascarados entrando em uma pequena loja, pegando sapatos e roupas e fugindo em menos de um minuto.



Roubos-relâmpago ocorrem há anos nos Estados Unidos, mas se multiplicaram em 2021, afetando pequenas farmácias, redes de lojas de roupas de nível médio e lojas de luxo de alto padrão.



Mas a escala e a velocidade do ataque contra a Nordstrom em Walnut Creek chocaram os americanos.



"Eu nem classificaria como crime organizado, isso foi terrorismo doméstico", disse Rachel Michelin, presidente da 'California Retail Association', ao canal de televisão Fox40 em Sacramento.



- Atrevido e gráfico -



Jeffrey Ian Ross, criminologista da Universidade de Baltimore, disse que não há indício de que os roubos a lojas tenham aumentado significativamente nos Estados Unidos.



No entanto, segundo o especialista, a velocidade com que as imagens dos assaltos se espalharam nos noticiários e nas redes sociais pode ter inspirado outras pessoas a copiá-los.



"É atrevido, é gráfico", aponta.



Segundo Ross, a polícia, já sobrecarregada com o aumento de casos de assassinatos e outros crimes violentos, "simplesmente não consegue acompanhar" o volume de mercadorias roubadas e as pessoas que as revendem.



Até agora, apenas três pessoas envolvidas no roubo de Walnut Creek foram presas, das cerca de 80 pessoas que participaram.



Na terça-feira, a promotora distrital de São Francisco, Chesa Boudin, anunciou acusações contra nove indivíduos implicados em roubos a lojas, incluindo a loja da Louis Vuitton.



Michelin, no entanto, disse que a Califórnia pode precisar de leis mais rígidas contra esse tipo de crime, onde as redes sociais parecem ser usadas para coordenar criminosos.