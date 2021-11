Rússia coloca satélite militar em órbita

A Rússia colocou um satélite militar em órbita nesta quinta-feira, que segundo analistas, possivelmente integra o escudo espacial antimísseis do país, sobre o qual foram revelados poucos detalhes ao público.



O satélite foi lançado às 1H09 GMT (22H09 de Brasília, quarta-feira) da base de Plessetsk, noroeste do país, por um foguete Soyuz 2.1B, de acordo com imagens divulgadas pela agência espacial Roscosmos.



O satélite "foi colocado com sucesso na órbita desejada pelo ministério russo da Defesa", afirmou o ministério, sem revelar mais detalhes.



De acordo com o site especializado Russianspaceweb, o satélite lançado nesta quinta-feira é parte do misterioso escudo espacial antimísseis "Kupol" ("Cúpula"), do qual Moscou revelou poucos detalhes em dezembro de 2019.



Este sistema pretende detectar a partir do espaço o lançamento de mísseis balísticos, sua trajetória e seu alvo, de acordo com as poucas informações divulgadas pelo Estado-Maior russo.