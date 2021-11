China impõe controle aos novos aplicativos do grupo Tencent

As autoridades chinesas exigirão a partir de agora que os novos aplicativos do grupo de jogos e mensagens Tencent sejam aprovados oficialmente antes de chegar ao mercado, informou a imprensa estatal.



A informação foi divulgada no momento em que o governo chinês atua para aumentar o controle sobre a importante indústria digital, alegando que suas empresas se tornaram muito grandes e poderosas.



Grupos como Tencent ou Alibaba foram alvos de sanções das autoridades por infrações relativas à livre concorrência ou o uso de dados pessoais.



De acordo com o canal público CCTV, a Tencent recebeu nove sanções desde o início do ano. Em consequência, o governo adotou "medidas administrativas" contra o grupo, como a obrigatoriedade de submeter à fiscalização qualquer novo aplicativo ou versão atualizada que disponibilize ao mercado.



"Depois de passar pela inspeção, podem ser lançadas para os clientes", afirmou o ministério da Indústria e Tecnologias da Informação, de acordo com o CCTV.



A Tencent afirmou à AFP que aceitará as exigências.



O grupo é proprietário, entre outros, do popular aplicativo WeChat, que inclui mensagens, pagamento on-line e rede social.



