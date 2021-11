Manifestantes incendeiam edifícios em protestos contra o governo nas Ilhas Salomão

Manifestantes incendiaram nesta quinta-feira (25) vários edifícios na capital das Ilhas Salomão, Honiara, no segundo dia de distúrbios contra o governo e a comunidade chinesa, o que levou a Austrália a anunciar o envio de forças de paz a pedido do governo do arquipélago.



Testemunhas e a imprensa afirmaram que muitas pessoas desafiaram o confinamento decretado pelo governo e tomaram as ruas. Vários edifícios foram atacados.



Na quarta-feira, centenas de manifestantes já haviam provocado incêndios em prédios, incluindo uma delegacia, e tentaram atacar o Parlamento para derrubar o primeiro-ministro Manasseh Sogavare.



O chefe de Governo da Austrália, Scott Morrison, anunciou nesta quinta-feira o envio de forças militares e policiais para ajudar a manter a paz no arquipélago que fica a 1.500 km da costa australiana.



"Nosso propósito aqui é dar estabilidade e segurança", disse Morrison, ao informar que recebeu um pedido de ajuda de Sogavare.



O primeiro-ministro do pequeno arquipélago discursou nesta quinta-feira à nação e lamentou um "acontecimento triste e infeliz que busca derrubar um governo democraticamente eleito".



A maioria dos manifestantes em Honiara procede da ilha vizinha de Malaita, cujos moradores se consideram ignorados pelo governo e criticam a decisão de 2019 de mudar o reconhecimento diplomático de Taiwan para China.



Negócios administrados pela comunidade chinesa de Honiara foram saqueados e queimados, o que levou a embaixada de Pequim a expressar "graves preocupações" ao governo das Ilhas Salomão e a pedir mais proteção para suas empresas e cidadãos.



O governo decretou toque de recolher durante 36 horas, mas os manifestantes desafiaram a medida nesta quinta-feira com novos protestos contra a polícia e estabelecimentos comerciais chineses na capital.



"Há multidões em movimento, a situação é tensa", declarou um morador à AFP, enquanto a imprensa local informou sobre saques e o uso de gás lacrimogêneo pela polícia.



Outras testemunhas publicaram imagens nas redes sociais que mostram a fumaça em vários pontos da capital e lojas - supostamente de propriedade de chineses - que eram alvos de ataques.



Várias comunidades de Malaita estabeleceram vínculos com Taipé e suas autoridades criticam a aproximação com a China, rejeitando os projetos de ajuda financiados por Pequim.



Este arquipélago de 700.000 habitantes, independente do Reino Unido desde 1978, registrou episódios de violência étnica desde o início dos anos 2000.



As rivalidades provocaram a presença entre 2003 e 2017 de uma força de paz liderada pela Austrália.



A capital Honiara registrou distúrbios após as eleições de 2006, quando o distrito de Chinatown foi alvo de ataques por boatos de que os negócios vinculados a Pequim haviam fraudado a votação.