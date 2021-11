O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha avançou 1,7% no terceiro trimestre, anunciou o Instituto Federal de Estatísticas Destatis, que reduziu em 0,1 ponto percentual a estimativa inicial publicada no fim de outubro.



"A recuperação da economia alemã continuou durante o verão", afirmou o Destatis em um comunicado, depois do aumento de 2% no segundo trimestre (também revisado).



Os analistas estão preocupados com a estagnação no quarto trimestre devido à escassez de material e componentes eletrônicos.