Oposição venezuelana reivindica vitória eleitoral em reduto de Chávez

A oposição na Venezuela reivindica uma "vitória" na terra natal de Hugo Chávez, o estado de Barinas, onde três dias depois das eleições regionais segue em suspense o vencedor do governo, dominado desde 1998 pela família do falecido ex-presidente.



"Sim, foi possível!", gritavam cerca de 300 manifestantes que se concentraram nesta quarta-feira (24) a 50 metros da sede da autoridade eleitoral em Barinas, em apoio ao candidato da oposição, Freddy Superlano, que afirma ter quebrado a hegemonia de Chávez.



O candidato do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), o atual governador Argenis Chávez, é irmão do ex-presidente (1999-2013).



O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) concedeu ao PSUV vitórias em Caracas e em 19 dos 23 estados nas eleições de domingo, com o retorno dos principais partidos opositores após anos de boicote e alegações de "fraude".



A oposição, que se recusou a participar das eleições de 2018, nas quais o presidente Nicolás Maduro foi reeleito, e das de 2020, quando o chavismo retomou o controle do Parlamento, ganhou por sua vez o comando de três estados.



Os resultados só precisam ainda ser confirmados em Barinas, onde nasceu Hugo Chávez em 28 de julho de 1954, que está à espera das últimas atas.



"Em poucas horas, nossa vitória deve ser oficializada", disse à AFP nesta quarta Superlano, que declarou em uma coletiva de imprensa que os atrasos nas atas são "desculpas".



No domingo, em um primeiro boletim com 90,21% das urnas apuradas em todo o país, a CNE deu a Argenis Chávez uma vantagem com 93.097 votos (37,05% dos contados) contra 92.424 de Superlano (36,79%).