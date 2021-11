Filhos de Flordelis condenados por participação no assassinato do marido da ex-deputada

Dois filhos da ex-deputada Flordelis dos Santos, presa desde agosto acusada de planejar o assassinato de seu marido em 2019, receberam penas rígidas nesta quarta-feira (24) por participarem do crime.



Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada, acusado de ser o autor dos mais de 30 tiros que mataram seu padrasto, o pastor Anderson do Carmo, foi condenado por um júri popular de Niterói a 33 anos, 2 meses e 20 dias de prisão por "homicídio triplamente qualificado", entre outras acusações.



Lucas César dos Santos de Souza, um dos filhos adotivos de Flordelis, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão por ser o responsável pela aquisição da arma do crime.



A ex-deputada de 60 anos foi presa em agosto depois de perder seus poderes legislativos ao ser destituída de seu cargo.



Ela havia sido indiciada pela Justiça do Rio de Janeiro por ter planejado o assassinato de seu marido, de 42 anos, com a cumplicidade de sete de seus mais de 50 filhos, biológicos e adotivos, além de uma neta, por dinheiro e disputas de poder.



No dia 15 de junho de 2019, o pastor Anderson do Carmo levou 30 tiros na garagem de sua casa em Niterói, quando voltava de um passeio com Flordelis.



A ex-deputada, também conhecida por cantar gospel, teria tentado envenenar a comida e a bebida de seu marido em pelo menos seis ocasiões.



No total, onze pessoas (quase todas da família) foram denunciadas, nove delas, incluindo a ex-deputada, aguardam julgamento.



Nascida na favela do Jacarezinho, Flordelis conheceu Anderson em 1994 e desde então teve quatro filhos biológicos e adotou mais de 50 bebês, crianças e adolescentes vulneráveis.



Com eles fundou o Ministério da Comunidade Evangélica Flordelis. Sua história foi retratada em 2009 em um filme, uma mistura de documentário e ficção, estrelado por inúmeros atores da TV Globo.