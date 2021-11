Três homens brancos do estado da Geórgia foram declarados culpados nesta quarta-feira (24) do homicídio do corredor negro Ahmaud Arbery, uma tragédia que alimentou as grandes manifestações antirracistas de 2020 nos Estados Unidos.



Travis McMichael, que atirou em Arbery; seu pai, Gregory, e seu vizinho, William "Roddie" Bryan, que participou da perseguição, foram considerados culpados do homicídio depois de um julgamento de um mês na localidade de Brunswick, na Geórgia.