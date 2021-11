Banco Mundial alerta para queda drástica de recursos hídricos no Iraque

O Iraque pode sofrer uma queda de 20% de seus recursos hídricos até 2050 devido às mudanças climáticas, advertiu nesta quarta-feira (24) o Banco Mundial, alertando para o impacto negativo desta diminuição sobretudo no crescimento e no emprego.



A questão da água tem importância vital neste país de 40 milhões de habitantes, rico em combustíveis, mas confrontado com uma aguda crise energética, piorada pelas secas cada vez mais severas e uma redução das chuvas.



"Sem ações, as limitações em termos hídricos levarão a perdas importantes em múltiplos setores econômicos e afetarão cada vez mais as pessoas vulneráveis", lamentou o diretor do Banco Mundial, Saroj Kumar Jha, em um comunicado.



"Até 2050, uma elevação das temperaturas em um grau centígrado e uma redução das chuvas em 10% causaria uma diminuição de 20% da água doce disponível" no Iraque, advertiu o relatório.



"Nestas circunstâncias, cerca de um terço das terras irrigadas não terão água", prosseguiu o texto.



A "escassez hídrica" já causa "deslocamentos forçados em pequena escala", sobretudo no sul, destacou a instituição internacional.



Em um país com as infraestruturas destruídas após anos de conflitos, seria necessário destinar 180 bilhões de dólares em duas décadas para construir novas instalações, represas e desenvolver projetos de irrigação.