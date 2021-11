Opas: é possível que SARS-CoV-2 esteja chegando a uma estabilização

Gerente de incidentes para covid-19 da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Sylvain Aldighieri disse que, de acordo com os padrões de evolução do vírus, é possível que o SARS-CoV-2 esteja alcançando uma estabilização.



Quando isso ocorre, "o genoma se estabiliza e, mesmo evoluindo, as mutações são menos frequentes e as mudanças, menos críticas para o comportamento epidemiológico", afirmou há pouco em coletiva à imprensa da instituição.



Aldighieri ressaltou que a cepa delta do coronavírus ainda é predominante e, segundo ele, "praticamente a única em circulação" na europa e no mundo.