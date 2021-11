Eslováquia anuncia confinamento parcial por duas semanas

A Eslováquia iniciará um confinamento parcial a partir de quinta-feira (25), com os restaurantes e comércios que não são essenciais fechados, mas as escolas permanecerão abertas, anunciou o governo nesta quarta-feira (24).



"Voltaremos a avaliar a situação dentro de 10 dias", disse o ministro da Economia, Richard Sulik, à imprensa, em um momento em que o país enfrenta uma violenta onda de covid-19.



"O governo aprovou um confinamento para as duas próximas semanas", declarou o ministro.



Com algumas exceções, os habitantes deste país europeu só poderão sair de casa durante a noite, entre 01h00 e 05h00 no horário local.



"As escolas serão as últimas a fechar. Queremos que sigam abertas. Também somos a favor de que os testes nas escolas sejam obrigatórios", afirmou Sulik.