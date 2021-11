Quatro alunos e uma professora são assassinados em escola do Camarões

Quatro estudantes e uma professora morreram nesta quarta-feira (24) em um ataque contra uma escola de ensino médio no sudoeste de Camarões, uma das duas regiões que falam inglês, onde exército e separatistas travam um conflito sangrento.



O instituto de ensino médio bilingue de Ekondo Titi foi "palco de ataques assassinos cometidos por indivíduos não identificados", informou o canal de televisão pública CRTV.



"Três estudantes foram assassinados a tiros. Uma professora ferida morreu a caminho do hospital", confirmou à AFP Roger Kaffo Foku, secretário-geral do sindicato nacional autônomo de educação secundária (SNAES).



À noite, a CRTV acrescentou que um quarto estudante tinha sucumbido aos ferimentos, elevando o total de mortos a cinco.



"Este drama também deixou vários feridos que estão sendo tratados em hospitais" da cidade, acrescentou a CRTV. "As forças de defesa e segurança realizam atualmente a busca dos atacantes".



"Indivíduos armados chegaram ao instituto. Abriram fogo e lançaram explosivos nas aulas", afirmou, sob condição de manter o anonimato, o responsável de uma ONG da região contatada pela AFP.



Nas duas regiões do sudoeste e noroeste, onde vive a maioria da minoria que fala inglês em um país que fala majoritariamente francês, grupos separatistas e forças de segurança se enfrentam desde 2017 em um conflito mortal.