Inflação de 5% a 12 meses em outubro nos EUA, a maior em 31 anos

Os preços do consumo continuaram subindo em outubro nos Estados Unidos, impulsionados pela energia, e registraram um aumento de 5% em 12 meses, o maior aumento anual desde 1990, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (24).



De acordo com o índice PCE do Departamento de Comércio, a inflação mensal foi de 0,6% entre setembro e outubro. Além disso, as receitas e despesas das residências cresceram bem mais que o esperado em relação a setembro, 0,5% e 1,3%, respectivamente.



O aumento anual do índice PCE, que mede o aumento dos preços com base no consumo pessoal, é o maior desde novembro de 1990 e estava bem acima dos 4,4% em 12 meses de setembro passado.



O relatório indica que os americanos continuam comprando de mãos dadas com rendas mais altas, embora a inflação alcance números recordes. Os dados mostram que os preços da energia subiram 30,2% desde outubro de 2020, enquanto os preços dos alimentos subiram 4,8%.



A renda dos americanos também aumentou com salários e aluguéis mais altos, de acordo com dados oficiais.



Os consumidores direcionaram suas despesas tanto para bens quanto para serviços.