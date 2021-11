Rússia lança novo módulo de acoplamento para a Estação Espacial Internacional

A Rússia lançou um novo módulo de acoplamento à Estação Espacial Internacional (ISS), o Pritchal, nesta quarta-feira (24), quatro meses depois que o módulo Nauka foi lançado em órbita.



De acordo com imagens transmitidas ao vivo pela agência espacial russa Roscosmos, o foguete Soyuz 2.1B, carregando o módulo Pritchal, decolou no horário programado, às 10h06 (horário de Brasília), do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.



O Pritchal (Acoplar, em russo) vai servir de ancoradouro permanente para o segmento russo da ISS junto ao Nauka (Ciência), módulo científico cujo lançamento atrasou quase 15 anos devido a dificuldades técnicas.



O acoplamento do Pritchal na Estação Espacial Internacional está marcada para sexta-feira (26).



ISS