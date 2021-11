Social-democratas, ambientalistas e liberais fecham acordo para governar Alemanha

Social-democratas, ambientalistas e liberais anunciaram nesta quarta-feira (24) um acordo para formar um novo governo na Alemanha, que abrirá uma nova era após os 16 anos da conservadora Angela Merkel na Chancelaria.



Segundo um documento dos três partidos consultado pela AFP, o social-democrata Olaf Scholz se dispõe a ser designado chanceler no início de dezembro, após dois meses de negociações pós-eleição.



Os verdes assumirão os ministérios das Relações Exteriores e Meio Ambiente, e os liberais ocuparão o das Finanças.



Embora os nomes dos futuros ministros não tenham sido divulgados, parece claro que a copresidente do Partido Verde, Annalena Baerbock, será a primeira mulher à frente das Relações Exteriores da Alemanha. O outro dirigente da sigla, Robert Habeck, assumirá um grande ministério que tratará de todas as questões climáticas, além de também ser vice-chanceler.



A formação de um governo na Alemanha tranquilizará os países europeus, preocupados com uma Alemanha sem comando, no momento em que a pandemia da covid-19 se agrava no país.



O futuro chanceler anunciou hoje que o total de 1 bilhão de euros será destinado, no país, aos profissionais da saúde, "particularmente exigido" pela atual crise sanitária.



Mergulhada em uma nova onda de casos de coronavírus, a Alemanha deve, inclusive, "estudar" uma possível "extensão" da obrigatoriedade de vacinação, declarou Scholz em entrevista coletiva.



Esta medida já está em vigor para o Exército e, em breve, será ampliada para os estabelecimentos de saúde.



Segundo o acordo do governo, a nova coalizão pretende, ainda, legalizar a cannabis, cuja venda em "lojas autorizadas" será reservada para o consumo de "adultos".



"Isso permitirá controlar a qualidade, impedir a circulação de substâncias contaminadas e garantir a proteção dos jovens", explica o acordo do governo apresentado nesta quarta, acrescentando que "o impacto social da lei" será avaliado dentro de quatro anos.



Em 2017, a Alemanha já havia autorizado o uso da cannabis para finalidades terapêuticas.



O novo governo também deseja retomar, "em 2023", as regras de rigor orçamentário - entre elas, o freio ao endividamento inscrito na Constituição.



Em relação ao meio ambiente, a coalizão anunciou que pretende acelerar o fim do carvão, antecipando-o, "idealmente", para 2030, em vez de 2038, como está previsto até agora.



Para isso, é necessário "desenvolver maciçamente as energias renováveis" e "construir usinas de gás modernas para responder às demandas de eletricidade e de energia dos próximos anos a preços competitivos".