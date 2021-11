Diretor da AIEA lamenta 'falta de acordo' com Irã sobre programa nuclear

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, lamentou nesta quarta-feira (24), em seu retorno de Teerã, a "falta de acordo" com o Irã, em um momento em que a expansão de seu programa nuclear preocupa a comunidade internacional.



"As negociações foram construtivas, mas não chegamos a um acordo, apesar de todos os meus esforços", disse Grossi à imprensa.



Entre outros altos responsáveis em Teerã, Grossi conversou com Mohammad Eslami, que dirige a Organização Iraniana de Energia Atômica.



Ele esperava avanços em vários aspectos de controvérsia entre a AIEA e a República Islâmica.



Entre eles, o aumento das reservas iranianas de urânio altamente enriquecido em resposta às sanções americanas.



A visita de Grossi ocorre uma semana antes da retomada das negociações em Viena para salvar o acordo internacional sobre a energia nuclear iraniana, suspensas desde junho.



O acordo, concluído em 2015 entre Irã por um lado e Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia, França e Alemanha por outro, representou para Teerã o levantamento de algumas das sanções internacionais que asfixiavam sua economia, em troca de reduzir drasticamente seu programa nuclear, que foi colocado sob controle rigoroso da ONU.



Mas os Estados Unidos abandonaram o acordo em 2018 sob a presidência de Donald Trump e impuseram novamente suas sanções. Como consequência, Teerã foi abandonando paulatinamente seus compromissos assumidos.