Três partidos apresentam hoje acordo acordo para formar governo na Alemanha

Os social-democratas do SPD, os Verdes e os liberais do FDP anunciam, nesta quarta-feira (24), um acordo para formar um governo de coalizão para a sucessão dos conservadores de Angela Merkel no poder na Alemanha.



Passados dois meses das eleições legislativas, marcadas pela derrocada do partido da chanceler, os social-democratas assumirão o poder com uma coalizão inédita no país.



À frente desta coligação, está o social-democrata Olaf Scholz, que deve tomar posse como chanceler provavelmente no início de dezembro.



A formação de um governo na Alemanha, após os 16 anos de Merkel, tranquilizará os países europeus, preocupados em ver a Alemanha sem ninguém no comando, no momento em que a pandemia da covid-19 ressurge no país.



Os principais ministérios do futuro governo de Olaf Scholz serão atribuídos ao presidente do FDP, Christian Lindner, que poderá assumir a pasta de Finanças, e aos líderes do Partido Verde. Annalena Baerbock seria a nova ministra das Relações Exteriores, e Robert Habeck, responsável pelo Clima.