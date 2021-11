A social-democrata Magdalena Andersson foi eleita nesta quarta-feira (24) primeira-ministra da Suécia pelo Parlamento e será a primeira mulher a ocupar o posto de chefe de Governo do país nórdico, após vários dias de negociações.



Andersson era até agora ministra das Finanças do governo do primeiro-ministro Stefan Löfven, que renunciou depois de se derrotado em uma moção de censura em junho.



Magdalena Andersson recebeu 117 votos a favor, 57 optaram pela abstenção e 174 deputados votaram contra seu nome.



Na Suécia, um candidato ao cargo de chefe de Governo não precisa do apoio da maioria no Parlamento para aprovação, apenas que a maioria (175) não vote contra seu nome.