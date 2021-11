China confirma uso de reservas de petróleo para forçar queda nos preços

A China confirmou nesta quarta-feira (24) que vai recorrer às suas reservas de petróleo, em colaboração com outros países, com o objetivo de fazer o preço do petróleo cair.



"A China, em função de suas necessidades e de suas circunstâncias, usará suas reservas de petróleo e tomará outras medidas necessárias para manter a estabilidade do mercado", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, em Pequim.



Na terça-feira, o presidente americano, Joe Biden, anunciou que os Estados Unidos e outros países, incluindo a China, farão uso de suas reservas estratégicas de petróleo para tentar baixar os preços da commodity e, por conseguinte, da gasolina, que pressionam a inflação para cima.