Uma criança que ficou ferida quando um carro invadiu uma parada de Natal no Wisconsin morreu, elevando o número de vítimas fatais no incidente para seis, informou uma promotora nesta terça-feira (23), quando o suspeito se apresentou ao tribunal.



Darrell Brooks, de 39 anos, foi indiciado pelo homicídio doloso de cinco pessoas e agora pode sofrer um sexto indiciamento, informou a promotora Susan Opper. Brooks supostamente acelerou sua caminhonete vermelha na direção de músicos, dançarinos e crianças que participavam da parada anual no domingo na cidade de Waukesha.