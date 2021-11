Justiça dos EUA rejeita novo pedido de fiança de filho do ex-presidente do Panamá

A Justiça americana voltou negar nesta terça-feira (23) a liberdade mediante pagamento de fiança para Luis Enrique Martinelli, filho do ex-presidente do Panamá Ricardo Martinelli, extraditado aos Estados Unidos sob a acusação de lavagem de dinheiro no caso Odebrecht.



Em audiência por videoconferência no tribunal federal do Brooklyn, da qual não participou o acusado, o juiz Raymond J. Dearie rechaçou o novo pedido da defesa para que o réu pudesse aguardar o julgamento em liberdade.



"A liberdade mediante pagamento de fiança não significa uma retribuição", afirmou o juiz, depois que a defesa expôs uma série de ações e promessas de Martinelli, como a de que ele estaria disposto a entregar todos os seus passaportes às autoridades americanas para demonstrar sua disposição de comparecer aos tribunais e não fugir do país.



A Justiça dos EUA acusa Luis Enrique Martinelli, de 39 anos, e seu irmão Ricardo Alberto, de 42, que segue detido na Guatemala à espera de ser extraditado, de receber cerca de 28 milhões de dólares da construtora brasileira Odebrecht, 19 dos quais transitaram por contas sob jurisdição dos EUA, antes de serem transferidos para outros países, principalmente a Suíça.



Os irmãos Martinelli foram detidos em 6 de julho de 2020 no aeroporto internacional da Guatemala quando tentavam viajar ao Panamá.



A extradição de Luis Enrique Martinelli foi aprovada pela Justiça guatemalteca em maio, enquanto a de seu irmão foi autorizada no início deste mês, mas pode levar algum tempo até que seja concretizada.



Além disso, os irmãos Martinelli eram requisitados pela Justiça panamenha por um escândalo de corrupção que também está relacionado com pagamento de propina em troca da concessão de obras públicas, conhecido como "Blue Apple".