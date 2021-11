Repercussão do hit cubano 'Patria y Vida' vai virar documentário

O cantor cubano Yotuel Romero e sua esposa, Beatriz Luengo, estão trabalhando em um documentário sobre a repercussão do hit "Patria y Vida" que se tornou o hino dos protestos que sacudiram a ilha em julho, anunciou a Exile Content Studio, responsável pela produção.



"Nós da Exile acreditamos na criação de conteúdo que inspire os latino-americanos a agir para criar mudanças sociais no mundo", disse Daniel Eilemberg, diretor de conteúdo da produtora, em um comunicado.



"O documentário explorará como a música, cujo título contradiz o slogan 'Patria o Muerte' da revolução cubana dos anos 1950, desencadeou um movimento que o governo cubano está tentando reprimir e investiga como a música tem sido um catalisador para mudança social na história moderna", acrescenta o texto.



O rap "Patria y Vida" foi premiado como Canção do Ano e a Melhor Canção Urbana no Grammy Latino entregue na semana passada em Las Vegas.



Interpretada por Yotuel Romero, Gente de Zona, El Funky, Descemer Bueno e Maykel Osorbo, presos em Cuba, a música viralizou na internet e foi acessada quase 10 milhões de vezes no YouTube.



"Essa música pertence ao povo", disse Yotuel Romero em entrevista à AFP em Los Angeles antes da cerimônia de premiação.



"Este é o primeiro Grammy que o povo cubano ganha", disse Alexander Delgado, da dupla Gente de Zona, após receber o gramofone.



Enquanto se apresentavam na cerimônia, os músicos pediram a libertação do colega Maykel Osorbo, "o primeiro preso político a ganhar um Grammy".



Em março deste ano, foi anunciado o primeiro documentário sobre a música produzido pelo diretor do videoclipe de "Patria y Vida", Asiel Babastro.