EUA vai retirar as Farc de sua lista de organizações terroristas

O governo americano notificou nesta terça-feira (23) o Congresso de sua intenção de retirar as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) de sua lista de organizações terroristas estrangeiras, declarou à AFP uma fonte parlamentar.



A decisão ocorre às vésperas do quinto aniversário dos acordos de paz entre o governo colombiano e as Farc, que resultou no desarmamento e na dissolução da guerrilha mais poderosa da América.



"Posso confirmar que o governo enviou hoje uma notificação ao Congresso informando que vão retirar as Farc da lista de organizações terroristas", disse a fonte.



Anteriormente, o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price, havia se limitado a dizer que o Departamento de Estado entregou ao Congresso "uma notificação com as próximas medidas" a serem tomadas por Washington em relação às Farc.



A organização estava na lista negra dos Estados Unidos desde 1997.



Em 24 de novembro de 2016, o então presidente colombiano Juan Manuel Santos e Rodrigo Londoño, líder de um exército rebelde de 13 mil homens e mulheres, assinaram um acordo de paz que permitiu ao grupo se tornar um partido político.



"O processo de paz e a assinatura do acordo de paz há cinco anos foram uma virada fundamental no longo conflito da Colômbia", lembrou Price, que destacou que a medida "encerrou cinco décadas de conflito" e "levou a Colômbia a um paz justa e duradoura".



"Fizemos tudo que foi possível para preservá-lo, em cada etapa", frisou. E "continuamos totalmente comprometidos em trabalhar com nossos parceiros colombianos na aplicação do acordo de paz", disse ele.