Terremoto de 4,6 graus leva pânico à capital do Equador

A capital equatoriana viveu nesta terça-feira (23) momentos de pânico após um terremoto de pouca profundidade, que alcançou 4,6 graus e forçou a evacuação de alguns edifícios, sem que as autoridades tenham reportado vítimas.



O tremor foi sentido com força nesta cidade de 2,7 milhões de habitantes antes do meio-dia.



A princípio, o Instituto Geofísico local tinha reportado que o tremor foi de 4,5 graus, mas em seu boletim mais recente, detalhou que foi de 4,6. Após o terremoto principal, houve duas réplicas de até 1,4 grau.



O Serviço Integrado de Segurança ECU 911 reportou em seu canal no aplicativo WhatsApp a "queda" de rochas em uma importante via do nordeste de Quito, sem que interrompesse a circulação.



No aeroporto de Quito e na rede viária estadual "não foram registrados danos" e "tampouco se recebeu informes de pessoas com afetaçõe", acrescentou o ECU911 em um comunicado.



O Instituto Geofísico informou que o abalo ocorreu a 4,3 km de profundidade e atingiu os 4,6 graus, tendo como epicentro a principal cidade equatoriana.



"Todos acordaram assustados porque parecia que o teto ia cair", contou à AFP Sonia Durán, de 72 anos, que estava na área de consulta externa do hospital Carlos Andrade Marín, no centro de Quito.



Vários hospitais e edifícios públicos foram evacuados preventivamente, enquanto a poeira encobria alguns pontos verdes da cidade.



Pelas redes sociais circularam imagens de pedras sobre as vias e vidraças quebradas. O município de Quito destacou que não há "novidades estruturais graves", mas o ECU911 reportou telefonemas que alertaram para paredes de casas que colapsaram.



O tremor também foi sentido nas províncias vizinhas de Imbabura (norte) e Cotopaxi (centro).



