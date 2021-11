Chefes do Estado-Maior russo e americano conversaram por telefone

Os chefes de Estado-Maior da Rússia e Estados Unidos conversaram por telefone nesta terça-feira (23), informou o ministério da Defesa russo, em meio a tensões entre Moscou e os países ocidentais pela situação na Ucrânia.



O general Valeri Gerásimov falou com seu homólogo americano Mark Milley sobre "questões atuais relativas à segurança internacional", informou o ministério em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.



Nos últimos dias, Estados Unidos, Otan e União Europeia expressaram sua preocupação com os movimentos das tropas russas em torno da Ucrânia, palco de um conflito entre Kiev e os separatistas pró-russos do leste desde 2014.



Moscou negou qualquer intenção bélica e culpou os países ocidentais, aos quais a Ucrânia disse que deseja comprar armas "defensivas".



Gerásimov e Milley se reuniram em setembro na Finlândia, onde, segundo Moscou, falaram da prevenção de incidentes militares entre os dois adversários.



Na segunda-feira, o chefe da diplomacia russa Serguéi Lavrov anunciou que um próximo "contato" entre os presidentes Vladimir Putin e Joe Biden estava sobre a mesa, mas que estavam "discutindo a data e outros parâmetros".



"A Ucrânia com certeza será um do assuntos que serão levantados de um modo ou outro" durante essa possível conversa, disse Lavrov.