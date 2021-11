UE proibirá arrendamento de aviões europeus para a companhia bielorrussa Belavia

A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira (23) que proibirá o arrendamento de aviões de países do bloco para a companhia aérea bielorrussa Belavia, e criará uma lista de empresas cúmplices na transferência de migrantes por parte do governo de Lukashenko até suas fronteiras com a Europa.



"A maioria dos aviões que integram a frota de Belavia são arrendados a empresas da UE", destacou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, durante a reunião plenária do Parlamento em Estrasburgo, França. "Uma decisão será tomada para acabar com isso. É iminente", acrescentou.



A Comissão Europeia, por sua vez, afirmou ter apresentado um projeto de lei que sancione as "empresas cúmplices no tráfico e contrabando ilegal de migrantes", de acordo com sua presidente, a alemã Ursula von der Leyen.



A Polônia enfrentou nas últimas semanas um grande fluxo de migrantes, principalmente procedentes do Oriente Médio, até sua fronteira com Belarus.



"Essa proposta de lei terá que ser aprovada pelos Estados-membros e o Parlamento" europeu, destacou Von der Leyen.