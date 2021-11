Confinamento em ilha das Canárias afetada por vulcão é suspenso

As autoridades da ilha espanhola de La Palma suspenderam nesta terça-feira(23) o confinamento de cerca de 3.000 pessoas decretado um dia antes devido a possíveis gases nocivos produzidos pela chegada ao mar de um novo fluxo de lava do vulcão Cumbre Vieja.



O Plano de Emergência Vulcânica das Canárias (Pevolca) "levanta o confinamento" de zonas da localidade de Tazacorte, perto do local onde a lava em cascata deságua no mar produzindo uma grande fumaça branca, indicaram os serviços de emergência do arquipélago no Twitter.



Esta é a terceira porção de lava a chegar ao mar desde a erupção do Cumbre Vieja em 19 de setembro. Desde então, a lava devastou uma parte do oeste desta pequena ilha de 85.000 habitantes.



As cinzas vulcânicas mantiveram as operações suspensas nesta terça-feira no aeroporto de Santa Cruz de la Palma, capital da ilha, segundo a entidade gestora dos aeroportos espanhóis, AENA.



Na segunda-feira, as autoridades pediram aos habitantes de Santa Cruz de la Palma que se protegessem com máscaras FFP2 contra dióxido de enxofre e outras partículas nocivas suspensas no ar, algo que as pessoas que vivem perto da erupção já fazem.



Os especialistas não preveem quando será o fim da erupção, que já afetou quase 1.500 edifícios, dos quais cerca de 1.100 residências, segundo dados oficiais.



Segundo os últimos dados do sistema europeu de medição geoespacial Copernicus, a lava cobriu 1.065 hectares.



AENA



Twitter