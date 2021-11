Filha do primeiro americano no espaço estará no próximo voo da Blue Origin

Setenta anos depois do histórico voo de seu pai, ela atravessará a última fronteira: Laura Shepard Churchley, filha do primeiro americano no espaço, Alan Shepard, está entre os seis passageiros do próximo voo da Blue Origin no início de dezembro.



A empresa espacial de Jeff Bezos anunciou nesta terça-feira (23) seu terceiro voo tripulado, que vai decolar do oeste do Texas em 9 de dezembro.



Uma celebridade americana, um dos apresentadores do programa de televisão "Good Morning America", Michael Strahan, também foi convidado pela Blue Origin para fazer a viagem.



Também irão outros quatro passageiros que pagaram para viver essa experiência: os empresários Dylan Taylor e Evan Dick e um pai e seu filho, Lane e Cameron Bess.



O foguete da Blue Origin se chama New Shepard em homenagem a Alan Shepard.



"É divertido dizer que uma autêntica Shepard voará em um New Shepard", disse Shepard Churchley em um vídeo divulgado pela Blue Origin.



"Estou muito orgulhosa do legado do meu pai", acrescentou.



Alan Shepard, que morreu em 1998, realizou em 5 de maio de 1961 um voo de 15 minutos no espaço, 23 dias depois do voo histórico do soviético Yuri Gagarin, que foi o primeiro humano no espaço.



A filha não ficará no espaço por muito mais tempo que o pai, já que os voos da Blue Origin duram apenas cerca de dez minutos no total.



Os dois últimos voos da Blue Origin levaram ao espaço celebridades como o próprio bilionário Bezos e o ator William Shatner, que interpretou o capitão Kirk na famosa série Star Trek.