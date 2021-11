Polícia dispersa manifestação de estudantes no Curdistão iraquiano

As forças de segurança no Curdistão iraquiano dispararam para o ar nesta terça-feira (23) e usaram gás lacrimogêneo para dispersar vários milhares de estudantes que se manifestavam em Suleimânia exigindo os auxílios financeiros suspensos desde 2014, observou um correspondente da AFP.



Esses distúrbios ilustram as dificuldades econômicas que afetam o Curdistão do Iraque, apesar de seu petróleo e da vontade de se mostrar como um refúgio de estabilidade e prosperidade em um país minado pelas guerras.



Pelo terceiro dia consecutivo, milhares de estudantes se reuniram nesta terça-feira em frente à sua universidade em Suleimânia, bloqueando uma rodovia que conecta esta cidade com Kirkuk, no norte do Iraque.



Eles exigem o restabelecimento de uma bolsa mensal para estudantes na Região Autônoma do Curdistão (entre 40 e 66 dólares), suspensa desde 2014 após o colapso mundial dos preços do petróleo e das diferenças de orçamento entre o Curdistão e o governo federal de Bagdá.



As forças de ordem dispararam várias rajadas de gás lacrimogêneo contra a multidão, antes de realizar tiros de advertência para obrigar os estudantes a se dispersarem, informou o correspondente da AFP.



Posteriormente perseguiram os estudantes que se dispersaram pela cidade e incendiaram lixeiras.