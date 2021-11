As Nações Unidas vão retirar até 25 de novembro as famílias de seus funcionários internacionais da Etiópia, onde os combates avançam em direção à capital - informa um documento oficial datado de segunda-feira (22) e consultado pela AFP nesta terça (23).



Neste documento interno do Serviço de Segurança das Nações Unidas, pede-se a organização que "coordene a retirada e se garanta que todos os familiares do pessoal contratado no exterior que reúnam os requisitos necessários deixem a Etiópia no mais tardar em 25 de novembro de 2021".