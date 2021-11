A guerra do Iêmen, que começou há sete anos, terá matado 377 mil pessoas de maneira direta e indireta até o final de 2021, disse a ONU em um relatório publicado nesta terça-feira (23).



Quase 60% das mortes devem-se a consequências indiretas do conflito, como falta de água potável, fome e doenças, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Isso significa que o número de pessoas mortas no conflito aumentará mais de 150.000 até o final de 2021.